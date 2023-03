Vindima 2023 mostra o resultado do trabalho de produtores de Vinhos de Altitude

A Vindima 2023 é um evento que destaca o resultado do trabalho de produtores de vinhos de altitude da Serra Catarinense. Durante o evento, que reúne 17 vinícolas da região, os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto o processo de produção dos vinhos, desde a colheita até a elaboração e envelhecimento das bebidas.

Nesse material produzido pelo jornalista Paulo Mueller da NDTV e pelo cinegrafista André Viero mostra como foi lançamento de uma dos eventos mais esperados do ano, com entrevista especial com o Presidente da Vinhos de Altitude Diego Censi, com o Secretário do Turismo de Santa Catarina, com o Prefeito Giovani Nunes e também a Secretária de Turismo de São Joaquim Adriana Schilisting:

Os produtores de vinhos de altitude da Serra Catarinense vêm se destacando no mercado pela qualidade de seus produtos. O clima e o solo da região são ideais para o cultivo de uvas nobres, resultando em vinhos com características únicas e sabor diferenciado.

Durante a Vindima 2023, os visitantes podem desfrutar de diversas atrações, como piqueniques nas vinícolas, degustações de vinhos e contato direto com as uvas. Além disso, o evento também promove a cultura local, com apresentações de música e dança típicas da região.

A Vindima é uma oportunidade única para os amantes de vinhos conhecerem de perto o trabalho dos produtores da Serra Catarinense e degustarem alguns dos melhores vinhos produzidos no Brasil. O evento se estende até o dia 26 de março e é uma experiência imperdível para quem visita a região nesta época do ano.