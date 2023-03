Jorginho Mello promove Vinhos de Altitude no programa Pânico da Jovem Pan

Na última segunda-feira (13), o Governador Jorginho Mello aproveitou a oportunidade de uma exposição ao vivo no Programa Pânico da Jovem Pan para promover os vinhos de altitude de São Joaquim. O programa, conhecido por ter uma grande audiência na TV brasileira, teve a presença do Governador agraciando os apresentadores com garrafas de vinhos Sangiovesi da Vinícola Vivalti.

Durante a exposição, os apresentadores destacaram a excelência dos vinhos de altitude de São Joaquim, valorizando a produção local e a riqueza do terroir da região. O Governador Jorginho Mello aproveitou a oportunidade para reforçar a importância da produção de vinhos de qualidade no estado de Santa Catarina, destacando a contribuição da região de São Joaquim para o setor vitivinícola brasileiro.

Veja o vídeo:

Com essa iniciativa, o Governador Jorginho Mello ajudou a fortalecer a imagem dos vinhos de altitude de São Joaquim e a incentivar o consumo de vinhos de qualidade produzidos no Brasil. Além disso, a exposição no programa Pânico da Jovem Pan foi uma oportunidade valiosa para divulgar a região e atrair novos turistas interessados em conhecer a riqueza do terroir de São Joaquim.