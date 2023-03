Casa do Vinho emplaca quarto lugar em lista dos Top 100 Vinhos Brasileiros

O mês de março tem sido de muitas novidades e conquistas para as lojas Casa do Vinho. Recentemente foi lançada a lista do Top 100 Vinhos Brasileiros 2023, feita pela Wines of Brazil Awards, que elencou o vinho‘’Comendador – Cinco Castas’’ – lote III – em quarto lugar. De 100 vinhos selecionados, a Casa do Vinho entra em destaque no Top 5.

Com 96 pontos, o vinho elaborado a partir das variedades Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot e Tannat, já é campeão em vendas nas lojas. Os Taninos são macios e longos deixando uma agradável persistência no fim de boca. Já no olfato, os aromas de frutas silvestres, especiarias, toque de ervas e mineralidade apresentam a elegância deste vinho. Com passagem de 25 meses em barricas de carvalho francês, harmoniza muito bem com carnes, queijos de média maturação, massas com molhos condimentados.

As listas e seleções feitas pela Wines of Brazil Awards são excelentes guias para o consumidor fazer os seus melhores investimentos.

Por Karú Comunica