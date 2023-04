Villa Francioni abre mais uma vez as portas da sua Galeria de Arte para estudantes de escola pública de São Joaquim

O encontro que os estudantes do 4º ano da escola municipal Jurema Hugen Palma, de São Joaquim, tiveram com a arte e com os profissionais do enoturismo na tarde desta quinta-feira (6) ficará marcado na memória de cada um. Tudo porque a Villa Francioni abriu mais uma vez a sua Galeria de Arte para que os estudantes pudessem, de forma gratuita, visitar uma exposição e se conectar ainda mais com a cultura.

Desta vez, além de apreciarem as 44 miniaturas das Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci, do artista Denis Soncini – que contém catapultas, canhões, tanques, entre outras e 24 gravuras -, os estudantes tiveram a oportunidade de realizar um tour guiado por toda a vinícola e conversar com os profissionais que lá trabalham.

A presidente do Conselho Administrativo da VF, Daniela Borges de Freitas, diz que é uma enorme alegria receber esses estudantes na vinícola, principalmente por aproximá-los da cultura e democratizar o acesso deles a este espaço tão importante para a economia do município. “Ficamos honrados com essas visitas, ainda mais por saber que muitos desses estudantes nunca foram em uma galeria de arte e também não sabem da importância do enoturismo para a economia do município”, comenta.

A diretora de Cultura de São Joaquim, Maria Alice de Souza, fala da importância dessa integração. “Queremos que nossos estudantes saibam que esse universo também faz parte da vida deles, lá no futuro, se quiserem se especializar e trabalhar com a produção de vinho, eles podem”.

A Villa Francioni, que atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente), é pioneira dos vinhos de altitude em Santa Catarina. A meta dos sucessores é manter a tradição e ensinamentos do fundador Dilor de Freitas, trazendo sempre novidades e inovação para os amantes do vinho e das artes.

Fotos: Ana Paula Lemos / Divulgação VF