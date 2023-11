Galeria de Arte da Villa Francioni recebe exposição do artista plástico e manezinho da Ilha George Peixoto, neste sábado (2)

Uma seleção de obras digitais, coloridas, bicolores e P&B do artista George Peixoto fazem parte da nova exposição da Galeria de Arte da Villa Francioni. A mostra intitulada “Quadrografias” será inaugurada neste sábado, dia 2 de dezembro, às 15h, e ficará aberta ao público até o dia 10 de março de 2024. A entrada é gratuita.

Em três de suas últimas séries, Peixoto optou pelo quadrado como sua janela estética ou como formato de seus trabalhos. Em todas as séries, o artista foi desde uma espécie de síntese de seus grafismos, até recentemente libertar suas “figuras” ou abstrações conhecidas, de influência gráfica dos expressivos traços negros que sempre foram características de suas criações, para fluírem na última série em campos de cores obtidas do padrão CMKY, usado na indústria gráfica.

“A Quadratura da Cor”, “Quadrarte” e “Quadragraf” são os nomes das séries de George Peixoto que utilizaram o processo digital no desenvolvimento das obras, que vão desde a mão e do traço livre do artista até o campo eletrônico/digital, onde se transforma em cor e se multiplica por meio de impressões digitais fine-art assinadas tal qual gravuras New Media Art.

A Villa Francioni, que atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela Freitas (presidente), é pioneira dos vinhos de altitude em Santa Catarina e está no mercado desde 2001. A meta dos sucessores é manter a tradição e os ensinamentos do fundador Dilor de Freitas, trazendo sempre novidades e inovação para os amantes do vinho e das artes.

SERVIÇO

O QUÊ? Exposição “QUADROGRAFIAS”, de George Peixoto

QUANDO? Abertura 2 de dezembro, às 15h, e a exposição vai até o dia 10 de março de 2024.

ONDE? Galeria de Arte da Villa Francioni – Rodovia SC 114, km 300 – São Joaquim/SC

QUANTO? Gratuito