Vinícola Thera é destaque na Revista inglesa Decanter

A vinícola das mais charmosa da Serra Catarinense a Thera, está na edição de outubro da melhor e mais respeitada revista do mundo do vinho, a inglesa Decanter. O Master of Wine, Dirceau Vianna Junior, fez uma ampla reportagem sobre os vinhos brancos do novo mundo, “Brancos Sul-Americanos: Uma nova Era” e aponta o que ele considera ser surpreendente. A revista destaca os novos terroirs e rótulos – O Sauvignon Blanc da Thera é um exemplo de qualidade e potencial, afirma Vianna. Destaca ainda a altitude onde foram plantados os vinhedos e as características da amplitude térmica. O fundador da vinícola João Paulo Freitas comemora a publicação, “Estamos muito felizes pelo reconhecimento ao nosso terroir, fruto do árduo e obstinado trabalho dos produtores da Serra Catarinense. Um brinde ao vinho Brasileiro”, afirma o empresário.