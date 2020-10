Vinícola Suzin comemora prêmios em 2020 no Wines of Brazil Awards

O ano de 2020 está sendo muito favorável para a vinícola Suzin. A empresa que é uma das pioneiras do vinho de altitude em Santa Catarina comemora o recente destaque ao vinho brasileiro.

Isso tudo, ainda coroado com a premiação que a Vinícola recebeu neste mês; dezoito medalhas no concurso Wines of Brazil Awards, que avalia vinhos de todo o Brasil e é uma importante fonte de referência para identificação de vinhos brasileiros de alta qualidade.



O vinho tinto da variedade Rebo safra 2018 recebeu a pontuação máxima e ficou com o selo Platinum. Os vinhos da safra 2018 Cabernet Sauvignon Super Premium, Merlot, Petit Verdot, Malbec, Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e os cortes Intrigante Lote II, Zelindo Lote II receberam o selo Gran Gold. Já o Cabernet Sauvignon da Safra 2013, Sauvignon Blanc 2019, Espumante Brut Rosé 2019, Espumante Dona Arlene, Suzin Rosé 2019, Suzin Sauvignon Blanc 2019, a linha Alecrim branco e rosé 2019 e o Pinot Noir 2019 ficaram com o selo Ouro.



Para Everson Suzin, sócio-diretor da vinícola, esse reconhecimento reflete o trabalho e a dedicação que a empresa tem em busca da excelência e também ratifica uma excelente safra em 2018, que segundo sua opinião está entre as duas melhores até o momento em termos qualitativos.

A Vinícola ainda irá lançar no mês de Novembro muitos dos rótulos premiados, onde fará dois kits especiais para comemorar a safra espetacular.

Informação: Assessoria da Vinícola Suzin