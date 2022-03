Vinícola Quinta da Neve recebe banda Malbec Trio para sunset no próximo sábado

Há um ano a vinícola Quinta da Neve vem passando pelo processo de reestruturação no âmbito do enoturismo e já é possível viver experiências nessa nova fase do projeto. No dia 20 de fevereiro, a vinícola realizou o evento de pré vindima e inaugurou oficialmente o espaço do receptivo. A programação diferenciada durante a Vindima tem atraído muitos visitantes através de uma série de modalidades de degustações. Desde degustação com a enóloga, picnic e até a locação do espaço para eventos, a vinícola está proporcionando novas experiências.

O masterplan do projeto apresenta uma proposta inovadora. Entre os planos estão a construção de hospedagem de alto padrão, winebar e até um campo de golf. Localizada na Lomba Seca, interior de São Joaquim, a vinícola visa contribuir para o desenvolvimento da comunidade.

Essa safra tem apresentado uma ótima qualidade na colheita. Para celebrar, no próximo sábado (26), a vinícola recebe a banda Malbec Trio para um show no pôr do sol. Ao adquirir o ingresso o visitante tem direito a uma taça de acrílico personalizada e a uma degustação de espumante. O evento oferece a experiência da harmonia entre música e vinho, proporcionando a vivência do estilo desse novo projeto.

Para saber mais e adquirir o ingresso acesse o site: https://www.sympla.com.br/evento/sunset-com-malbec-trio—vinicola-quinta-da-neve/1511049