Ainda é tempo de Vindima de Altitude na Serra Catarinense

Vinícolas da Serra Catarinense atraem milhares de turistas em busca de novas experiências durante o período de colheita da uva. A celebração da Vindima de Altitude segue com programações especiais até domingo, dia 27 de março.

Todos os anos, no mês março, visitantes de todo o Brasil buscam a Serra Catarinense como destino turístico em busca da experiência enogastronomica que a região oferece durante a Vindima de Altitude, época de celebrar a colheita da uva. Nas vinícolas ocorrem programações especiais durante todo o mês. O evento segue até domingo 27 de março, a programação completa pode ser conferida abaixo ou no Instagram @vinhosdealtitude

Nas vinícolas, os visitantes se divertem em meio a piqueniques, sunsets, almoços e jantares harmonizados com os vinhos finos de altitude, participam de degustações em meio aos vinhedos e saem encantados com a natureza exuberante e a paisagem de tirar o fôlego da Serra. O advogado Francisco Augusto Teixeira de Carvalho e a esposa, a corretora de imóveis Maria da Penha Moura, viajaram quase 2 mil quilômetros para viver tudo isso. “Uma experiência diferente, super agradável”, relata Francisco.

Maria da Penha garante que vai voltar. “Viemos por meio de indicações de amigos. Adoramos. Paisagens lindíssimas, pessoas acolhedoras, vinhos maravilhosos. Vamos voltar e com certeza indicaremos para outros amigos, vale muito a pena o passeio”.

Quem saiu de Palhoça, na grande Florianópolis para visitar a Vindima pela primeira vez foi a Ana Paula. “Uma experiência maravilhosa, fomos abençoados com um dia lindo. Gostamos muito dos vinhos da Serra Catarinense e está sendo encantador”.

Um dos grandes diferenciais na visitação das vinícolas de São Joaquim é que a maioria têm pessoas da família atendendo e preparando tudo com muito carinho. Os visitantes sentem que o acolhimento é diferente. Proprietários de vinícolas comemoram o resultado da Vindima de Altitude que a cada ano conquista mais visitantes.

O enoturismo movimenta toda a cadeia produtiva do turismo. “A gente sempre diz que nem todos os lugares do mundo onde tem turismo tem vinho, mas todos os lugares do mundo onde tem vinho tem turismo. Aqui temos valor agregado, o turista que vem pra cá é um turista mais exigente, paga para ter um serviço e produto de melhor qualidade e, é isso que viemos trabalhando para entregar uma experiencia única”, destaca o diretor técnico da Associação Vinhos de Altitude Produtores & Associados, Everson Suzin.

A temporada da Vindima na Serra Catarinense encerra no domingo 27 de março. Ainda dá tempo de aproveitar os passeios pela Serra, visitar as vinícolas e viver a experiencia da produção dos vinhos finos e espumantes de altitude reconhecidos e premiados nacionalmente.

Experiências nas Vinícolas

Confira abaixo programação completa do fim de semana:

SEXTA-FEIRA 25/03

Villaggio Bassetti

Passeio livre | 10h às 12h e 14h às 17h

@villaggiobassetti

Zanella Back

Degustação guiada de 5 rótulos com enólogo 8h às 18h

@zanella_back_vinhos

Vinícola Santa Augusta

Degustação

9h às 18h

@vinicolasantaaugusta

Villa Francioni

Piquenique

10h30 às 17h

Visitação guiada (todos os dias)

@vinicolavillafrancioni

Quinta da Neve

Degustação por taça

Piquenique com sunset 10h às 16h

@quintadaneve

Leone Di Venezia

Visitação e degustação guiada às 11h e 15h

Visitação livre 10h às 17h

Piquenique 11h às 16h

@leone.divenezia

Abreu Garcia

Visitação das 8h às 12h e 14h às 18h

Almoço harmonizado

Piquenique 15h às 18h30

@vinicolaabreugarcia

Vivalti

Degustação às 10h30 e 14h30

@vivaltivinicola

Vinhedos do Monte Agudo

Almoço harmonizado às 12h

Piquenique 11h às 17h

Sunset às 16h

Jantar harmonizado às 20h

@vinhedosdomonteagudo

Vinícola Thera

Visitação com degustação Premium de 5 rótulos

às 10h30, 12h30, 15h e 17h

Wine Bar 19h às 22h30

@vinicolathera

Pericó

Visitas com degustação | às 11h, 13h e 15h

Almoço | das 11 às 16h

@pericovinhos

SÁBADO 26/03

Villaggio Bassetti

Passeio livre às 10h, 12h, 14h e 17h

Piquenique 10h e 14h

Degustação vertical – Sábado 26 março – Cabernet Sauvignon Primiero

@villaggiobassetti

Zanella Back

Degustação guiada de 5 rótulos com enólogo 8h às 18h.

@zanella_back_vinhos

Vinícola Santa Augusta

Degustação

9h às 12h

@vinicolasantaaugusta

Villa Francioni

Piquenique

10h30 às 17h

Visitação guiada (todos os dias)

@villafancioni

Quinta da Neve

Sunset com Malbec Trio às 17h

@quintadaneve

Leone Di Venezia

Visitação e degustação guiada às 11h e 15h.

Visitação livre 10h às 17h

Piquenique 11h às 16h

@leone.divenezia

Villaggio Conti

Degustação ao ar livre com visita aos vinhedos

10h às 17h

@villaggioconti

Abreu Garcia

Piquenique 15h às 18h30

Almoço harmonizado 12h30 às 15h

Wine Bar 15h às 18h30 com violinista Bruno Jacomel

@abreugarcia

Pericó

Visitas com degustação às 11h, 13h e 15h

Almoço | das 11 às 16h

Música ao vivo com Martinez

@pericovinhos

Vivalti

Degustação |às 10h30 e 14h30

@vivaltivinicola

Vinhedos do Monte Agudo

Almoço harmonizado às 12h

Piquenique 11h às 17h

Sunset 16h

Jantar harmonizado às 20h

Vinícola Thera

Visitação com degustação Premium de 5 rótulos

10h30, 12h30, 15h e 17h

Wine Bar 12h às 15h e 19h às 22h30

@vinicolathera

DOMINGO 27/03

Vivalti

Degustação às 10h30 e 14h30

@vivaltivinicola

Villa Francioni

Piquenique 10h30 às 18h

Visitação guiada e almoço harmonizado ao som de violino e violão às 12h30

@villafancioni

Quinta da Neve

Degustação por taça

Piquenique com sunset

11h às 16h30

@quintadaneve

Vinhedos do Monte Agudo

Almoço harmonizado às 12h

Piquenique 11h às 15h

@vinhedosdomonteagudo

Villaggio Conti

Degustação ao ar livre com visita aos vinhedos 10h às 17h

@villaggioconti

Zanella Back

Degustação guiada de 5 rótulos com enólogo das 8h às 18h

@zanella_back_vinhos

Vinícola Thera

Visitação com degustação Premium de 5 rótulos

às 10h30, 12h30 e 14h30

Wine Bar 12h às 15h

@vinicolathera

Vinícola Serra do Sol

Vindima Safra 2022

A partir das 14h30

@serradosolvinhosfinos

Texto: Catarinas comunicação/ HubSC | Imagens: Wendel Graupner/ Wagner Urbano