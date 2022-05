Estudantes de São Joaquim se encontram com a arte na Villa Francioni

Os estudantes de duas escolas municipais de São Joaquim terão na tarde desta sexta-feira (13) um encontro com a arte. Mas não será apenas um passeio entre os quadros expostos na Galeria de Arte da Villa Francioni. Será algo mais profundo, um encontro com a inspiração, com os traços e técnicas do artista Ronaldo Diniz.

O pintor mostrará aos 26 estudantes o passo a passo da produção, a técnica das tintas e pincéis, a composição equilibrada e a temática que utiliza em suas obras. Para o curador do evento e gestor da Galeria VF, Edson Machado, “a oportunidade de acompanhar o processo criativo de um artista é uma experiência única que ficará marcada na memória de todos”.

A professora de artes Marilei Maciel, da E.E.B.M. Domingos Pereira Portela, que acompanhará as turmas, diz que é um privilégio poder levar os estudantes até um artista para que eles vejam a arte no mundo real e não apenas em livros e em encartes. “Com certeza esse encontro despertará em todos nós, professor e educando, um olhar muito mais atento e observador quando nos depararmos com um trabalho artístico”.

A presidente do Conselho Administrativo da VF, Daniela Borges de Freitas, parabeniza o município por proporcionar às crianças um projeto como este. “É um projeto de grande relevância cultural e ficamos muito felizes em poder fazer parte desse momento”, afirma.

A Villa Francioni, que atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente), é pioneira dos vinhos de altitude em Santa Catarina e está no mercado há 16 anos. A meta dos sucessores é manter a tradição e ensinamentos do fundador Dilor de Freitas, trazendo sempre novidades e inovação para os amantes do vinho e das artes.

Foto divulgação VF