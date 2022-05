Estudantes de escola pública visitam galeria de arte da Villa Francioni

Eles foram conhecer o trabalho do artista Ronaldo Diniz, que inaugurou exposição neste final de semana

O final de semana na Villa Francioni foi cultural e com muita interação social. Antes mesmo de dar a largada para o final de semana, estudantes de duas escolas municipais de São Joaquim tiveram a oportunidade de se encontrar com a arte. Não com ela já pronta, pendurada nas paredes da Galeria, mas ainda na mente do artista Ronaldo Diniz.

Nesse encontro cultural, as crianças puderam entender o processo criativo desde o início, aprenderam as técnicas utilizadas pelo artista, ouviram de onde vem a inspiração e qual o significado de cada pintura. Os estudantes também se divertiram pintando um desenho inspirado no trabalho de Diniz.

A presidente do Conselho Administrativo da VF, Daniela Borges de Freitas, parabeniza o município por proporcionar às crianças um projeto como este. “É um projeto de grande relevância cultural e ficamos muito felizes em poder fazer parte desse momento”, afirmou.

Já a professora de artes Marilei Maciel, da E.E.B.M. Domingos Pereira Portela, que acompanhou as turmas, diz que foi emocionante levar os estudantes até a arte real. “Com certeza esse encontro despertou em todos nós, professor e educando, um olhar muito mais atento e observador. Quando nos depararmos com outros trabalhos artísticos, enxergaremos de outra forma, mais intenso”.

NOVA EXPOSIÇÃO

No sábado o público mudou, o vinho entrou em cena, mas a arte permaneceu. A exposição “Natureza Revitalizada”, de Ronaldo Diniz, que reúne 18 novas criações, foi inaugurada e permanecerá na Galeria de Arte da VF até o dia 18 de julho de 2022. A visita acontece diariamente, das 10 às 17 horas, de forma gratuita.

Ronaldo Diniz é artista visual, ilustrador e designer gráfico, nascido em São Paulo em 1980 e radicado em Joinville. Formou-se em artes visuais pela Univille e fez pós-graduação em Propaganda e Marketing na Univali. Realiza exposições individuais e participa de mostras coletivas desde 2002 em diversas cidades de Santa Catarina.

A Villa Francioni, que atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente), é pioneira dos vinhos de altitude em Santa Catarina e está no mercado há 16 anos. A meta dos sucessores é manter a tradição e ensinamentos do fundador Dilor de Freitas, trazendo sempre novidades e inovação para os amantes do vinho e das artes.

Fotos: Ana Paula Lemos / Divulgação VF / Eula Machado