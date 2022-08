Diego Censi, da Vinícola Pericó, é o novo presidente da “Vinhos de Altitude”

A Associação Vinhos de Altitude Produtores & Associados tem novo presidente. Diego Censi foi eleito por unanimidade. O empresário tem experiência no mercado imobiliário, em fusões e aquisições e desenvolvimento de novos projetos. Há mais de 16 anos no ramo de imóveis, em 2018 ele adquiriu a Vinícola Pericó, localizada em São Joaquim (SC), onde atua como diretor.

A nova diretoria assume a gestão pelo próximo biênio. “Juntamente com a diretoria e os demais associados, nos próximos dois anos pretendemos ampliar nossa presença no roteiro turístico de Santa Catarina e elevar cada vez mais o posicionamento dos vinhos de altitude catarinense no cenário dos vinhos brasileiros”, destaca o novo presidente.

Associação Vinhos de Altitude

Atualmente, a Associação Vinhos de Altitude é composta por 23 vinícolas situadas no Vale do Contestado e na Serra Catarinense. Com uvas selecionadas e vinhedos localizados acima dos 840 metros acima do nível do mar, as vinícolas possuem o ambiente perfeito para garantir o alto padrão de produção. Além disso, o clima frio permite que as variedades de uvas amadureçam de forma lenta e completa.

O resultado é a produção de espumantes e vinhos com características intensas e marcantes, próprias dos terrenos de altitude. Produtos que em 2021 obtiveram Indicação Geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e que podem ser conferidos na Rota dos Vinhos de Altitude onde é possível apreciar as belas paisagens catarinenses e degustar vinhos de qualidade da Serra Catarinense.

Membros Diretoria 2022-2024

Presidente: Diego de Oliveira Censi

Vice-Presidente: Ernani Luiz Garcia

Diretor Financeiro: Diego Pasqualini

Diretor Marketing e Relações Institucionais: Fulvio Rosar Neto

Diretor Técnico: Alberto Martins Back Júnior

Diretoria da Região de Bom Retiro: Abner Zeus Depine de Freitas

Diretoria da Região de Videira: Fernando Henrique Bassan Peixoto

Diretoria da Região de São Joaquim: Joélcio Fronza

