Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, participa do festival Vindima de Altitude nesta sexta-feira, 10

O governador de Santa Catarina Jorginho Mello confirmou a vinda para a Serra para participar da solenidade de abertura do último fim de semana do Festival Vindima de Altitude marcada para sexta-feira (10), às 19h, no pavilhão principal do Parque Nacional da Maçã. Além dele, o secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Valdir Colatto, e a secretária de Estado da Saúde Carmem Zanotto, assim como diversas autoridades da região.

No mês de março a Serra Catarinense celebra a colheita da uva 2023 com uma programação especial para os visitantes. Quem for até o Festival Vindima de Altitude, em São Joaquim, vai ter a oportunidade de degustar rótulos de 17 vinícolas de altitude, e ainda a gastronomia típica da região feita a base de Queijo Serrano, Mel de Melato de Bracatinga, frescal, queijos gourmets e chocolate e se divertir com muita música e apresentações artísticas regionais. Um bom programa para aproveitar junto a família e aos amigos.

Paralelo ao Festival, as vinícolas de altitude realizam até o dia 26 de março, a colheita da uva e para celebrar a nova safra prepararam uma programação especial para receber os visitantes. No primeiro fim de semana as vinícolas ficaram lotadas, pousadas atingiram 90% da sua lotação, a cidade ficou movimentada com turistas que vieram de várias partes do país para a experiencia do enoturismo, que proporciona participar da colheita da uva, degustações em meio aos vinhedos, almoços, jantares, piqueniques e sunsets harmonizados com os premiados vinhos de altitude.

E expectativa é de casa cheia novamente para o último fim de semana. Estamos muito contentes, o resultado do primeiro fim de semana da Vindima foi positivo tanto no Festival quanto nas vinícolas. Para esse próximo, estamos preparados para receber o dobro de visitantes. Muita gente, de todos os lugares do país já confirmaram presença na Serra para celebrar conosco a Vindima de Altitude, isso mostra a força e a importância do vinho brasileiro”, destaca o presidente da Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, Diego Censi.

A 9ª Vindima de Altitude de Santa Catarina é uma realização da Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, e conta com a correalização do Sebrae/SC, apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim, Faesc/Senar, Sindicato Rural de São Joaquim, IFSC e Epagri. São patrocinadores: Sicredi, Globo Jeep, Keylex, Cacau Show, Casa do Vinho, Altos da Serra, Mesatua, Unifique e Núcleo Gastronômico da ACISJO de São Joaquim.

Gostou da dica? Então confere a programação do último fim de semana no Festival e nas vinícolas.

FESTIVAL VINDIMA DE ALTITUDE

SEXTA 10/03 – 18h às 23h

18h- Abertura do Pavilhão

Palco Cultural

18h30 – Suiani Elinis – Violino Solo

19h00 – Abertura do 2º Fim de Semana do Festival Vindima de Altitude (presença Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo)

20h15 – Kaique Nizer – Trio

21h30 – Jazzeria

Estandes – 18h às 23h – Degustações de vinhos e gastronomia

SÁBADO 11/03 – 18h às 23h

18h- Abertura do Pavilhão

Palco Cultural

18h30 – Natália Camargo – Voz e Violão

20h15 – Douglas Porto – Voz e Violão

21h30 – Jay Moran (atração internacional)

Estandes – 18h às 23h – Degustações de vinhos e gastronomia

DOMINGO 12/03 – 17h às 22h

17h- Abertura do Pavilhão

Palco Cultural

18h – Rafael Puerta

19h30 – Seiferts

20h30 – Malbec Trio

Estandes – 17h às 22h – Degustações de vinhos e gastronomia

PROGRAMAÇÃO NAS VINÍCOLAS DE ALTITUDE (até 26 de março)

VILLAGGIO CONTI

ALMOÇO À MODA DA CASA (Com a família Conti)

Degustação de vinhos, refeição e um delicioso bate-papo com os produtores.

Sábados 18 e 25 de março

12h às 15h

DEGUSTAÇÕES GUIADAS E VISITAÇÃO A CANTINA (Com Bruno Conti)

Apreciação de 10 rótulos.

Disponibilidade de tábua de queijo e embutido regionais

Até 26 de março

10h às 16h

Contato para reservas e informações

villaggioconti@gmail.com

http://www.villaggioconti.com.br

(48) 99139-5877

QUINTA DA NEVE

LATE LUNCH E SUNSET (Chefs Victor e Vinicius Branco da Umami gastronomia)

Menus exclusivos harmonizados com três rótulos.

Experiência com música ao vivo, DJ ou jazz.

Sábados 11, 18 e 25 de março

a partir das 13h

Contato para reservas e informações

contato@quintadaneve.com.br

http://quintadaneve.com.br/

(49) 99188-6466

VINÍCOLA THERA

DEGUSTAÇÃO COM VISITA AOS VINHEDOS

Passeio aos vinhedos guiado por sommelier seguido da degustação de 4 vinhos com pequenas harmonizações

Até 26 de março

R$90,00 por pessoa

Segunda a quinta-feira às 15h

Sexta-feira a domingo às 10h30, 15h e 17h

SUNSET

Música ao vivo e mesa de comidinhas + 1 garrafa de Espumante Anima Brut ou de vinho Rosé Sol.

valor para 2 pessoas R$420

valor para dois hóspedes R$360

Sábados 11, 18 e 25 de março

17h às 19h

Obs: em caso de chuva, o evento ocorrerá na área de convivência da pousada.

PIQUENIQUE

Curta o pôr do sol com 1 cesta com frios e frutas, 1 garrafa de Anima Brut ou Rosé Sol e 2 garrafas de água

Até 26 de março

valor para duas pessoas – R$380,00

Até 26 de março

17h às 19h

Contato para reservas e informações

reservas@vinicolathera.com.

https://vinicolathera.com.br/

(48) 99679-4545

VINÍCOLA SUZIN

DEGUSTAÇÃO NO VINHEDO

Passeio inclui taça personalizada e degustação de 10 vinhos harmonizados com pães e frios.

Valor por pessoa R$225,00

Sábado 18 de março

15h às 18h

Contato para reservas e informações

contato@vinicolasuzin.com.br

https://www.vinicolasuzin.com.br/

(49)99147- 4356 Gilsomar

VINÍCOLA GAUDIO

CHURRASCADA HARMONIZADA (Chefs André Mombrini e Paulo Gaudio)

Evento promovido pelas vinícolas Gaudio e Zanella Back com atração musical de Ubiratan Matos.

Sábado 25 de março

R$250,00 por pessoa

14h às 17h

Recanto do Boava, interior de São Joaquim/SC

Contato para reservas e informações

https://www.instagram.com/vinicolagaudio/

(49) 99992-3887 | (27) 99513-1122

VINÍCOLA PERICÓ

ALMOÇO A LÁ CARTE

Welcome drink na recepção, visita ao vinhedo com brinde no deck panorâmico com uma vista de tirar o fôlego, retorno ao Restaurante com degustação de mais 03 rótulos. Cada reserva ganha uma taça de cristal Pericó.

Até 26 de março (consulte-nos para disponibilidade)

valor por pessoa de R$125,00 *reservas pelo site

10h às 17h

PERICÓ VINHOS (PET FRIENDLY)

Cãezinhos e gatinhos são sempre bem-vindos por aqui! Somos Pet Friendly e adoramos receber os seus companheiros peludos em nossos estabelecimentos.

Contato para reservas e informações

reservas@vinicolaperico.com.br

https://www.vinicolaperico.com.br/

(49) 99922-4499

ALTOPIANO CHAPADA SECA

TRAMONTO NEL ALTOPIANO

Experimente o melhor da harmonização entre vinhos e natureza na Vinícola Altopiano Chapada Seca, em São Joaquim. Com sua vista panorâmica e seus vinhos de alta qualidade, essa é uma experiência que você não pode perder. Venha desfrutar de um pôr do sol (tramonto) inesquecível no vinhedo enquanto saboreia antepastos italianos e regionais, aprecia música ao vivo e harmoniza tudo isso com oito rótulos exclusivos de vinhos e espumantes.

Sábado 25 de março

R$180,00 por pessoa

15h30 às 18h30

Contato para reservas e informações

joelciofronza@gmail.com

@altopiano_official

(47) 99948-6727

VINÍCOLA ZANELLA BACK

DEGUSTAÇÕES GUIADAS

Degustação de 5 rótulos acompanhado de enólogo

Até 26 de março (exceto dias 10, 11 e 12)

R$50,00 por pessoa

9h às 18h

CHURRASCADA HARMONIZADA (Chefs André Mombrini e Paulo Gaudio)

Evento promovido pelas vinícolas Gaudio e Zanella Back com atração musical de Ubiratan Matos.

R$250,00 por pessoa

sábado 25 de março

das 14h às 17h

Recanto do Boava, interior de São Joaquim/SC

Contato para reservas e informações

bettinhoback@yahoo.com.br

@zanella_back_vinhos

(49) 99992-3887 || (27) 99513-1122

VINHEDOS DO MONTE AGUDO

ALMOÇOS HARMONIZADOS OU SEM VINHO

Refeição harmonizada – Uma taça de 75ml de welcome drink + duas taças de 75ml de vinho (conforme o prato escolhido) + uma taça de 50ml de vinho de sobremesa. Água e café inclusos.

valor por pessoa com vinho: 197,00

Refeição sem vinho – Água e café (vinhos poderão ser adquiridos à parte)

valor por pessoa sem vinho: 150,00

Menu Confiance* – Especialmente elaborado pela chef residente Kathia Rojas, que valoriza ingredientes locais.

Entrada, prato principal e sobremesa

Até de março (exceto quartas-feiras)

12h

*Opção vegetariana ou restrições alimentares, informe nossa equipe na hora da reserva

SUNSET WINE (DEGUSTAÇÃO DE VINHOS)

Idealizado originalmente pela Monte Agudo, o Sunset Wine oferece ao cliente uma degustação de vinhos e apresentação feita por sommelier. A contemplação do pôr do sol, do alto dos vinhedos e com a melhor vista da região, é parte da experiência sensorial. Um momento inesquecível! A degustação é realizada em taças padrão ISO (são taças padronizadas para a degustação técnica de vinhos) os vinhos são acompanhados de prato de frios e pães.

valor por pessoa:

Prata: R$85,00 (4 rótulos)

Ouro: R$110,00 (6 rótulos)

Premium: R$140,00 (9 rótulos)

* Por se tratar de uma degustação guiada, indicamos chegar com 15-20 minutos de antecedência. Duração de 1h aproximadamente.

Até 26 de março (exceto quartas-feiras e domingos)

às 16h

PIQUENIQUE

Pioneira na realização dos piqueniques na Serra Catarinense, em meio aos nossos exuberantes parreirais, oferecemos uma experiência única de degustação de vinhos ao ar livre, acompanhados de quitutes deliciosos. Junte-se a nós e celebre a vida em grande estilo! O piquenique inclui: 2 taças de vinho ou espumante em acrílico (brinde); Prato de frios com cestinha de pães; 2 sanduíches com rosbife de frescal*; prato de frios; mix de castanhas; geleias e patês; 1 garrafa de vinho**

Até 26 de março (exceto quartas-feiras)

Valor para uma pessoa: R$193,00

Valor para duas pessoas R$270,00

Valor para criança R$95,00

Até 26 de março às 11h e 16h

Domingos às 11h e 14h

*Opção vegetariana ou restrições alimentares, informe nossa equipe na hora da reserva

**Consulte nossa equipe sobre o vinho

SUNSET WINE&MUSIC

Uma vibe incrível de contemplar o pôr do sol ao som de boa música enquanto degusta nossos deliciosos vinhos.Venha desfrutar desse momento único em nossa vinícola! Atração Musical: Violinista Suiani Elinis.

Valor para uma pessoa: R$170

Valor para duas pessoas R$225,00

Sábado 18 e 25 de março

às 17h

Contato para reservas e informações

https://monteagudo.com.br/eventos/

(49) 99152-0117 (whatsapp)

LEONE DI VENEZIA

DEGUSTAZIONE

Os visitantes serão recepcionados no nosso jardim principal, onde uma apresentação da vinícola e sua história será contada em frente aos belíssimos vinhedos carregados e em plena fase de maturação. Em seguida, faremos um brinde com nosso Espumante Pregiato e os levaremos para uma breve caminhada no parreiral para apreciar a diversidade das nossas castas italianas. No nosso receptivo, os visitantes poderão conhecer e sentir todos os aromas do processo de vinificação, além de ver de perto onde a magia acontece. No mirante, serão degustados dois vinhos contemplando a vista dos parreirais e todo o vale do Morro Agudo e Rio Antonina. Finalizaremos nossa degustação com três rótulos especiais. Uma experiência que ficará eternizada na memória.

Valor por pessoa R$75,00

Terça a sábado 3 a 25 de março (terça a sábado)

10h30 e 17h

Domingos 5, 12, 19 e 26 de março

11h

PIQUENIQUE

O piquenique é uma oportunidade de apreciar as delícias da Serra Catarinense e degustar vinhos de altitude ao lado de pessoas especiais. Uma combinação única do cenário dos nossos parreirais, com a vista para o Morro Agudo e o Vale do Rio Antonina e nossos vinhos exclusivos elaborados com castas italianas, tornam o passeio inesquecível e uma experiência para guardar na memória para sempre.

Ao chegar, os visitantes receberão uma bolsa de piquenique contendo duas taças personalizadas e uma garrafa de vinho ou espumante, acompanhados de uma deliciosa seleção de frios, pães de fermentação natural, geleias, antepastos, mix de nuts e frutas secas, mini sanduíches e bolinho de maçã. Para que tudo esteja perfeito e lindo, disponibilizamos ombrelones, toalhas xadrez legítimas, almofadas e puffs.

Terça a sábado Até 25 de março

das 11h às 15h

valor por pessoa R$295,00

RECEPTIVO

Terça a sábado Até 25 de março

10h às 15h

É possível ter uma experiência única com nossos vinhos, harmonizados com a culinária italiana. Em nosso cardápio, dispomos de pizzas, paninis gratinados, bruschettas, queijos e embutidos para saborear. Na área externa, temos ambientes agradáveis ​​como o mirante com vista para os vinhedos, e toalhas e almofadas dispostas pelo jardim para o seu conforto.

*Valor conforme consumo

Contato para reservas e informações

vinicola@leonedivenezia.com.br

https://www.leonedivenezia.com.br/

(49) 99973-1135

VIVALTI VINÍCOLA

DEGUSTAÇÕES

Degustação unitária com vinho a escolha do cliente em taça de 90ml R$30. Degustação tradicional com três vinhos em taças de 60ml, harmonizado com porção de queijo e chips de maçã R$80. Degustação superior com cinco vinhos em taças de 60ml, acompanhada de tábua de frios R$100.

Até 26 de março

10h às 16h

*(reservas e pagamentos adiantados)

PIQUENIQUE

01 cesta de piquenique com frios, frutas, geleias,

pães, duas águas, entre outros; 01 garrafa de vinho + 02 taças de acrílico;

valor para duas pessoas R$ 310,00

Sextas, sábados e domingos até 26 de março

10h às 16h

DEGUSTAÇÕES ÀS CEGAS

Nesta experiência, você será surpreendido com uma degustação de 4 vinhos às cegas, onde irá aguçar todos seus sentidos, principalmente o paladar. Acompanha pão e chips de maçã.

R$120,00 por pessoa

Março sextas, sábados e domingos até 26 de março

14h30

GAZEBO AO AR LIVRE

Reserve o seu gazebo exclusivo por 3 horas com direito a tábua de frios e uma garrafa de vinho (sugestão: Espumante Brut).

R$ 490,00 (quatro pessoas) e R$620 (seis pessoas)

Março sextas, sábados e domingos de 3 a 26

10h às 14h e 14h às 18h

DEGUSTAÇÃO VERTICAL DE SANGIOVESE

A oportunidade de provar 5 safras do mesmo vinho, permitindo a comparação das diferenças no sabor e aroma ao longo do tempo. Acompanha queijo e pão.

R$150,00 por pessoa

Março sábados e domingos até dia 26

10h30 (mínimo 5 pessoas)

JANTAR HARMONIZADO

Refeição harmonizada com 5 pratos e 5 vinhos, assinada pelo chef Francis Tunes, do Bistrô Ozzy Gastronomia.

R$250,00 por pessoa

Sábado 18 de março às 19h

Contato para reservas e informações

receptivo@vinicolavivalti.com.br

https://www.vinicolavivalti.com.br/

(47) 99224-0175

VINÍCOLA VILLA FRANCIONI

TOUR + DEGUSTAÇÃO TRADICIONAL

Nas visitas da modalidade tradicional que ocorrem desde 2008, o visitante tem suas expectativas superadas com o tour interno que percorre cinco andares de vinícola. É possível perceber e sentir a emoção em cada cômodo. Após o tour, a degustação é conduzida na loja, onde novamente o visitante é surpreendido com a personalidade única dos quatro rótulos servidos.

Segunda a sexta-feira

10h, 11h, 13h30, 14h30 e 15h30.

Sábados, domingos e feriados 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h

TOUR + DEGUSTAÇÃO SALA VIP

As visitas na modalidade Vip proporcionam ao visitante a interação entre arte, labor, investimento, paixão e todos os componentes que transformam a elaboração do vinho em alta cultura. A degustação ocorre em uma sala reservada, onde o fundador Dilor Freitas, recebia somente visitantes convidados.

Esta modalidade abre em horários especiais e flexíveis, onde após o tour guiado nos cinco andares da vinícola é realizada a degustação de cinco rótulos harmonizados com pães especiais.

Até 26 de março

*Horários especiais sob agendamento

TOUR + DEGUSTAÇÃO NA CAVE

As visitas da modalidade tradicional acontecem desde 2008. Nas visitas para a modalidade cave, consegue-se perceber porque o vinho é considerado mais que uma obra de arte. Após o tour guiado, a degustação é conduzida em uma sala ao lado das barricas de carvalho francês, o que proporciona uma experiência inovadora que harmoniza charme e requinte. Com atendimento personalizado de até 8 pessoas, a degustação contempla um dos rótulos da linha exclusiva Villa Francioni. O passeio inclui tour interno nos 5 andares da vinícola, e degustação de cinco rótulos.

Até de 26 março

*Horários especiais sob agendamento

TOUR PÔR DO SOL

Em um passeio pela parte interna da Villa Francioni, o visitante conhece um pouco da história e da arte ao percorrer os cinco andares do prédio. Durante o passeio é possível observar todo o processo de vinificação dos vinhos, e por fim degustar os sabores minuciosos de cinco rótulos da linha nobre VF, ao pôr do sol.

Até 26 de março (capacidade 30 pessoas, mediante agendamento)

*Confirmar horário no site

PIQUENIQUE

O piquenique contempla uma tábua de frios, pães, frutas, uma barra de chocolate 72% e um suco de uva. Além disso, as taças e saca-rolhas serão brindes da vinícola ao visitante. As áreas disponíveis para piquenique encontram-se sinalizadas e não são predefinidas, ficando ao critério do visitante.

Março 10 e 24 (consulte-nos sobre outras disponibilidades de datas), às 16h

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS DA ENOTECA COM O ENÓLOGO

O visitante pode fazer um tour completo pelo interior da vinícola percorrendo os cinco andares e observando os desníveis que ela possui. Ao chegar na cave, encontrará todas as barricas francesas. Por fim, a pessoa é encaminhada até uma sala Vip, onde o fundador Dilor Freitas utilizava para suas reuniões. Lá serão degustados os vinhos da Enoteca, vinhos especiais para os proprietários e enólogos, dentre eles vinhos premiados. Venham apreciar essa experiência esplêndida.

Vinhos: Joaquim tinto 2011 – Joaquim tinto 2021 – Francesco 2005 – Francesco 2019 – Villa Francioni Tinto 2004 – Villa Francioni tinto 2018.

Março 11 (capacidade para 15 pessoas)

às 14h30

VISITAÇÃO COM O ENÓLOGO

A experiência será em três etapas: No início do passeio haverá um brinde com o Sauvignon Blanc e o enólogo contará um pouco sobre o cultivo dos vinhedos. Já no interior da vinícola o participante conhecerá as instalações da Villa Francioni. Neste momento será degustado um vinho especial diretamente da barrica de carvalho (Chardonnay). Na finalização da experiência serão degustados na sala Vip os vinhos Villa Francioni rosé, Joaquim tinto e Villa Francioni tinto. Haverá acompanhamento de pão. A visita iniciará nos vinhedos e finalizará na Sala VIP.

*Consultar data no site (capacidade 15 pessoas)

às 14h

EXPOSIÇÃO DE ARTE (Curadoria de Walter de Queiroz Guerreiro e direção artística de Edson Busch Machado)

44 miniaturas das “Máquinas de Guerra de Leonardo da Vinci” – catapultas, canhões, tanques, entre outras – executadas pelo artista Denis Soncini vão compor a Galeria de Arte da VF na vindima. E para integrar a obra, o artista também produziu 24 gravuras, com as técnicas aprendidas com seu irmão Décio Soncini.

Visitação gratuita – todos os dias até o dia 14 de maio de 2023

10h às 17h

CORRIDA DOS VINHEDOS

Atletas de diferentes Estados do Brasil vão se reunir na 1ª Corrida dos Vinhedos Villa Francioni. Essa será uma das atrações da Vindima 2023 da vinícola pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina, fundada em 2001. As inscrições, que vão até o dia 14 de março, podem ser feitas pelo site da RSF pró eventos.

PREMIAÇÃO

Medalha de participação para todos que cruzarem a linha de chegada;

1º ao 5º lugar na classificação geral feminina e masculina subirão ao pódio e receberão um troféu acompanhado de um vinho da VF;

1º ao 3º lugar da categoria por idade também serão premiados;

Contato para reservas e informações

eventos@villafrancioni.com.br

http://www.villafrancioni.com.br

(49) 99983-1018

VINÍCOLA SERRA DO SOL

VINDIMA TRIP

A vinícola Serra do Sol promove, em parceria com a ABS/SC, a Vindima Trip e levará o visitante a uma incrível experiência vitícola e enogastronômica no terroir de altitude. O passeio inclui recepção nos vinhedos, degustação de espumantes e vinhos harmonizados com mesa de antepastos. Embarque nessa experiência

Sábado 18 de março

o dia todo

PISA E DEGUSTAÇÃO

A experiência inclui pisa da uva, degustação de quatro rótulos harmonizados com mesa de antepastos.

R$160,00 por pessoa

Domingo 26 março

11h

Contato para reservas e informações

vinicolaserradosol@hotmail.com

https://www.instagram.com/vinicolaserradosol

whats (41) 99848- 0545

ABREU GARCIA

DEGUSTAÇÃO HARMONIZADA GOLD

Degustação Harmonizada Gold – 03 rótulos – Espumante Rosé Brut, Vinho Branco Sauvignon Blanc, Vinho tinto Cabernet Sauvignon/Merlot, harmonizados com snacks variados para cada vinho

R$75,00 por pessoa

Até 31 de março

10h às 12 e 13h às 17h30

DEGUSTAÇÃO HARMONIZADA GRAND GOLD

05 rótulos – Espumante Festividad, Vinho Branco Sauvignon Blanc, Vinho Rosé Malbec, Vinho tinto Cabernet Sauvignon/ Merlot, Espumante Brut Rosé, harmonizados com snacks variados para cada vinho.

R$95,00 por pessoa

Até 31 de março

10h às 12 e 13h às 17h30

PIQUENIQUE

Uma porção de frios, pães, manteiga, castanhas e os rótulos Abreu Garcia a escolher entre o Vinho Tinto Cabernet Sauvignon/Merlot, o Vinho Branco Sauvignon Blanc, o Espumante Festividad ou o Espumante Rosé Brut, para você desfrutar de um picnic super agradável no gramado da vinícola.

R$200,00 para duas pessoas

Até 31 de março

15h às 18h30

ALMOÇO HARMONIZADO (Menu em 4 etapas elaborado pela chef Maiele Severo)

RECEPTIVO: Queijo brie com geleia de uva; Uvas confitadas com mini torradas; Palitos de uvas com queijo e salame serrano (opção vegetariana Palitos de uvas com queijo); Harmonização com Espumante Branco

Brut Festividad.

ENTRADA: Salada sabores da serra: beterrabas assadas, uvas, queijo branco e raspas de limão-siciliano; Harmonização com Vinho Branco Sauvignon Blanc

PRINCIPAL: Filé mignon flambado no licor de cassis e purê de uva acompanhado de mix de batata doce, batata baroa e beterraba em chips; Harmonização com Vinho tinto Cabernet Sauvignon / Merlot

OPÇÃO VEGETARIANA: Filé de bife vegetal flambado no licor de cassis e purê de uva acompanhado de mix de batata-doce, baroa e beterraba em chips; Harmonização com Vinho tinto Cabernet Sauvignon / Merlot

SOBREMESA: Ravióli de chocolate recheado com bombom de uva-branca ao molho de uvas vermelhas e framboesas; Harmonização com Espumante Rosé Brut

MENU KIDS: Massa na manteiga, batata smile e iscas de filé + Sobremesa

Após o almoço, colheita das uvas

R$210,00 por pessoa

Menu kids R$85,00

Todos os Sábados e domingos de março

13h às 15h

WINE BAR ABREU GARCIA COM VIOLINO (violinista Carolina Paim)

Vinhos ou snacks Wine Bar

Snacks: empadas doces e salgadas, empanadas, vinhos em garrafa ou em taças, suco de uva e água.

R$100,00 por pessoa + consumação

Março 11, 12, 18, 19, 25 e 26

16h às 19h

Contato para reservas e informações

eventos@abreugarcia.com.br

https:// http://www.abreugarcia.com.br

(48) 9 8836-6848

VINDIMA DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA

03 A 26 DE MARÇO

FESTIVAL VINDIME DE ALTITUDE

10 A 12 DE MARÇO (Pavilhão principal Parque Nacional da Maçã, na Rua Urubici, S/número, bairro Jardim Caiçara – São Joaquim)

SERRA CATARINENSE

@vinhosdealtitude

www.vinhosdealtitude.com.br

