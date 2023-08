Villa Francioni lança nova safra do Chardonnay

De coloração amarelo ouro claro, límpido e brilhante, a safra 2022 do vinho Chardonnay, da Villa Francioni, está chegando ao mercado pronto para mais uma vez surpreender os clientes. Para atingir o ponto exato de personalidade que foi desde o início definido, o vinho precisou passar por algumas etapas especiais: fermentação malolática (processo em que o ácido málico, naturalmente presente na uva, é convertido em ácido lático) resultante em uma acidez mais integrada e aveludada; envelhecimento em barricas de carvalho francês novos por 12 meses, que aportou a elegância de madeira específica para vinhos brancos; e período de batonnage sur lie (processo de movimentação do vinho enquanto está em contato com as borras finas nas barricas), trazendo complexidade e paladar volumoso.

Os apreciadores poderão encontrar no VF Chardonnay – um vinho fino branco seco – a perfeita harmonia dos diferentes aspectos que o compõem. Início com notas frutadas, abacaxi, maçã e um fundo de taça lembrando a mel, combinados a notas de tostado delicado e leve especiarias. Esse lote especial do VF Chardonnay terá apenas 5 mil garrafas disponíveis.

Segundo os especialistas da Villa Francioni, a harmonização deste vinho é bastante ampla, visto sua complexidade e riqueza de aromas e sabores.

O tempo de guarda estimado é de 5 a 7 anos, e o consumo deve ser preferencialmente entre 10 e 12ºC.

Fotos: Ana Paula Lemos / Divulgação VF