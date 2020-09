Dono de relojoaria que deu relógio para menino engraxate, é notificado pelo Ministério do Trabalho

O órgão disse que o empresário errou ao dizer que a criança pode trabalhar

No início do mês de agosto, próximo ao Dias dos Pais, um vídeo gravado em Catalão, em Goiás, de um garotinho de 10 anos trabalhando de engraxate para tentar comprar um relógio para o tio, que ele considera como um pai. Assim que foi divulgado nas redes, o vídeo emocionou e comoveu muitos internautas.

Após a viralização do vídeo, o Ministério Público do Trabalho, de Goiás (MPT-GO), notificou o dono da relojoaria, por alegação de ter apologia ao trabalho infantil. Nas imagens, o empresário Paulo Cézar da Silva, que ficou comovido com a atitude do menino, deu o relógio escolhido ao menino e ainda devolveu o dinheiro que o garoto pagou ao empresário. “Continue trabalhando, que Deus tem projeto na sua vida, que Deus vai te fazer um grande homem e que o trabalho dignifica”, disse Paulo ao pequeno Mário.

O pequeno Mário recebeu diversos presentes, e o dono da loja de relógios, diversos elogios.

O Ministério Público do Trabalho, alegou que recebeu denúncias de crime de apologia ao trabalho infantil e por esse motivo Paulo Cézar, foi intimado para prestar depoimento. O órgão disse que o empresário errou ao dizer que a criança pode trabalhar.

Em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente ao caso o comerciante foi proibido, de dar entrevistas falando sobre o assunto. E, em caso de descumprimento de alguma das cláusulas da TAC, o empresário terá que pagar uma multa no valor de R$ 10 mil reais.

Veja a decisão do MPT-GO:

