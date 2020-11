Morre um gigante da saúde pública brasileira: FHesio Cordeiro, sanitarista que assinou manifesto que foi inspiração para a criação do SUS

O médico sanitarista e professor Hesio de Albuquerque Cordeiro morreu no domingo (8), aos 78 anos, no Rio de Janeiro, em função de uma doença degenerativa. Com carreira dedicada à saúde pública, Hesio foi um dos formuladores da proposta de criação de um “sistema universal de saúde” no Brasil e ajudou a fundar o SUS.

A luta de Hesio Cordeiro por uma saúde gratuita e universal no Brasil começou durante a ditadura militar. Em 1971, o médico liderou um pequeno grupo de médicos e sanitaristas progressistas que fundou o Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Além de ser o primeiro programa de pesquisa sobre saúde pública no país, o IMS formulou as bases para que a Constituição de 1988 criasse o Sistema Único de Saúde (SUS).

O médico brasileiro e vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, postou nas redes sociais uma homenagem ao colega e afirmou que a morte de Hesio é uma perda para a saúde pública nacional.

“Grande perda para a saúde pública brasileira. Descanse em paz, Hesio. A melhor homenagem à sua vida é continuar lutando para fortalecer e aperfeiçoar o SUS” – Jarbas Barbosa, vice-diretor da Opas.

“Hesio Cordeiro tem sua trajetória entrelaçada à própria história do movimento sanitário do país e dos acontecimentos mais marcantes da saúde, nos últimos 45 anos. Da mesma forma, sua atuação como reitor da Uerj entre 1992 e 1995 constitui um marco, ao promover a capacitação docente e estabelecer as bases para o crescimento da Universidade como instituição dedicada não apenas ao ensino de graduação, mas também à pós-graduação, à extensão e à pesquisa científica”, afirmou a Uerj.

O SUS completou 30 anos em setembro. Ele é considerado até hoje um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo.

Hesio foi um dos que propôs a criação do SUS muito antes, contudo, em 1976, quando escreveu com os colegas José Luís Fiori e Reinaldo Guimarães a carta “A questão democrática na área da saúde”.

Considerado um manifesto em defesa da saúde pública, o documento apontava a política de privatização da saúde promovida pelos militares como causa do crescimento de doenças antigas e da mortalidade infantil no Brasil. A gestão dos militares no setor foi classificada por Hesio como “uma política governamental privatizante, concentradora e anti-popular”.

“Transformem os atos médicos lucrativos em um bem social gratuito à disposição de toda a população” – trecho do manifesto “A questão democrática na área da saúde” (1976).

O ex-Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que foi aluno de Hesio na Uerj, também lembrou a importância do trabalho do sanitarista.

“Hesio Cordeiro é um dos gigantes da saúde pública brasileira. Foi meu mestre, orientador do meu mestrado e amigo. Trabalhei com ele no Inamps na Nova República, período em que Hesio teve um papel central na estruturação do SUS […] Sem Hesio não teríamos o SUS e o direito à saúde inscritos na nossa Constituição”, disse Temporão.

Com informações G1