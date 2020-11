Colisão de três veículos na 282 (Bocaina do Sul) causa 2 mortes

Um acidente fatal aconteceu na manhã de sábado (14), às 10h, guarnições dos Bombeiros, Samu e Águia 4 se deslocaram até o km 181 da BR 282, antes da Ponte do Rio Bonito, próximo do trevo a Bocaina do Sul, para atendimento de um acidente de trânsito envolvendo três veículos, com duas vítimas fatais no local e dois encaminhamentos em estado grave ao hospital.

No veículo Fox de cor preta, placas de São José/SC, conduzido por um Neivalino Vieira Pinheiro, 60 anos, que estava preso às ferragens, com ausência de sinais vitais. No mesmo veículo, encontrava-se uma mulher com ferimento lacerante, e foi encaminha ao HNSP. No banco do carona, atrás do condutor, estava encarcerado um menor de idade, com ausência de sinais vitais, o qual não foi identificado.

Ainda no banco do carona traseiro, havia uma mulher om suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico, conduzida pelo Águia 4 da Polícia Militar até o hospital.

Um segundo veículo, um caminhão Ford Cargo, placas de Lages, conduzido por Arno Silva, 52 anos, que estava consciente e orientado, foi atendido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Prazeres. O caminhão fazia transporte de cevada.

No Fiat Uno de cor vermelha, placas de Lages conduzido por Andrei Luiz Souza, 25 anos, que encontrava-se consciente e orientado, o qual recusou a ser conduzido para atendimento médico-hospitalar. No mesmo veículo estavam outros dois homens, todos bem e recusaram-se a ser conduzido para o atendimento médico-hospitalar.

O caminhão ficou descontrolado e invadiu a pista contrária, tombando sobre o Fox, esmagando os ocupantes que estavam no lado esquerdo do veículo. A caçamba caiu na ribanceira, ficando capotada com os pneus para o alto.

Vítimas

Vieram a óbito o motorista Neivalino e uma criança que estava no banco traseiro. Bastiana Vieira Pinheiro e sua irmã (Iracema) foram conduzidas em estado grave ao hospital.

Fonte: 5° Batalhão de Polícia Militar