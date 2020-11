Adolescente de 15 anos pega carro escondido dos pais e provoca acidente deixando policiais federais feridos em SC

Colisão com caminhonete ocorreu neste sábado e deixou dois policiais federais feridos.

Um adolescente de 15 anos acabou se envolvendo em um acidente após bater em uma caminhonete com o carro dos pais, na manhã deste sábado (14). O acidente ocorreu no km 3, da BR-470, no bairro Escalvado em Navegantes, no Litoral Norte.

Segundo os bombeiros, o adolescente dirigia um Ecosport. Ele foi encontrado pelos bombeiros fora do veículo com escoriações e foi encaminhado para o hospital de Navegantes.

Dois policiais federais, que estavam na caminhonete, ficaram feridos e também foram encaminhados para o hospital do município.

Caminhonete atingida no acidente na BR-470 em Navegantes — Foto: Bombeiros/ Divulgação

Ainda de acordo com a corporação, o adolescente disse aos bombeiros que teria pego o carro escondido, sem a permissão dos pais.

Com informações G1