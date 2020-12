Ave típica do Cerrado “Siriema” é capturado em lanchonete em Santa Catarina

Foi capturada na manhã desse domingo (6) no município de Iporã do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina uma seriema (cariama cristata): uma ave típica do Cerrado brasileiro. Ela tem no canto a sua principal característica, podendo ser ouvido a mais de um quilômetro de distância.

Conforme os bombeiros de Iporã do Oeste, o animal estavam em uma lanchonete na Avenida Gustavo Fetter, no Centro da cidade, por volta das 11h50 da manhã. Ela tinha cerca de 90 cm de comprimento e quase 2,2 kg.

Foto créditos: Bombeiros

Os bombeiros colocaram a ave em uma caixa plástica específica para captura de animais e levaram a seriema até o quartel. Lá, a Polícia Militar Ambiental assumiu os cuidados do animal.

Sua alimentação é semelhante à de um gavião, comendo desde insetos até pequenos vertebrados, como roedores, pequenos répteis e anfíbios. Ela mata as presas com o bico, uma vez que os dedos são relativamente pequenos e sem garras.

Com informações ND+