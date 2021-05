Bebê nasce com anticorpos contra a Covid-19 em SC, dizem médicos

Um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19 na cidade de Tubarão, no sul de Santa Catarina, de acordo com a Secretaria de Saúde da Cidade, que confirmou a informação nesta quarta-feira (19). Segundo o G1, a mãe, Talita Mengali Izidoro, que é médica, foi vacinada contra o vírus quando estava na 34ª semana de gravidez.

“Ficamos felizes e emocionados e que sirva de incentivo à outras gestantes. É uma dose de esperança a todos”, disse Talita.

Enrico nasceu no dia 9 de abril e o teste que registrou a presença de anticorpos foi realizado dois dias depois. O resultado mostrou 22% de anticorpos na amostra analisada.

De acordo com o Secretário de Saúde da cidade, o médico Daisson José Trevisol, é o primeiro caso desse tipo documentado na região. “Provavelmente seja o primeiro caso em Santa Catarina”, disse.

O teste de neutralização SARS-COV-2 foi feito com amostras de sangue da criança por um laboratório catarinense e confirmado por especialistas de fora do estado.

Enrico passará por novos testes com 3 e 6 meses para confirmar se ele segue com a presença dos anticorpos, principalmente porque a duração da proteção do anticorpo em um bebê ainda é desconhecida.

Fonte Istoé