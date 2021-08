Alunos fazem saudação nazista em sala de aula em Criciúma (SC) e são suspensos

Uma escola particular de Criciúma, interior de Santa Catarina, suspendeu nessa quinta-feira (26) alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que fizeram uma saudação nazista dentro da sala de aula. Imagens do momento foram registradas e publicadas nas redes sociais nessa quarta-feira (25).



No Brasil, apologia ao nazismo é crime previsto em lei, que condena quem “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular, símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”.



A pena determinada pela legislação é de reclusão de dois a cinco anos em regime fechado e multa. O racismo é um crime inafiançável no país. A instituição de ensino informou que os adolescentes confessaram ter praticado a saudação, e divulgou, pelas redes sociais, uma nota repudiando a atitude dos discentes.

“A situação que envolveu um grupo de alunos de uma turma de nono ano, aconteceu em determinado momento em que os adolescentes fizeram referência a uma simbologia de saudação nazista. Apologia ao nazismo é crime! Repudiamos e não compactuamos de nenhuma forma com tais atitudes. Deste modo, as providências cabíveis foram tomadas, com a suspensão de alunos, advertências e a realização de uma reflexão sobre o nazismo e o quanto esse regime foi pavoroso para a história humana”, diz o texto.

A Direção da Satc vem publicamente registrar seu repúdio a qualquer ato de apologia ao nazismo. Esclarecemos, ainda, que a situação que envolveu um grupo de alunos de uma turma de nono ano, aconteceu em determinado momento em que os adolescentes fizeram referência a uma simbologia de saudação nazista. https://d-6481454792038110427.ampproject.net/2108132216000/frame.html

Apologia ao nazismo é crime! Repudiamos e não compactuamos de nenhuma forma com tais atitudes. Deste modo, as providências cabíveis foram tomadas, com a suspensão de alunos, advertências e a realização de uma reflexão sobre o nazismo e o quanto esse regime foi pavoroso para a história humana.

Finalizamos Lembrando que somos uma instituição de ensino que tem como missão, transformar a vida das pessoas por meio da educação e seguiremos firmes neste propósito.

Com informações O Tempo