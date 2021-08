Os Bombeiros precisaram arrombar a porta do carro para resgatar a criança. A bebê de três meses foi abandonada sozinha em um carro no Centro de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, durante a tarde desta sexita-feira (27).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares e precisou arrombar a porta para retirar a pequena do veículo.

A mãe alegou aos policiais que foi pagar uma conta de forma rápida e não levou a filha para “não pegar friagem”.