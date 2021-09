Necessária! A passagem de Bárbara Paz no tapete vermelho do Festival de Veneza foi marcado por um ato de protesto contra a terrível crise climática em que o mundo vive. A atriz e diretoria brasileira usou uma máscara “oxigenada por planta”, que simboliza a importância da Amazônia para o planeta. “A Amazônia é o pulmão do mundo e a humanidade tem o direito de respirar”, disse Bárbara. O ato foi mundialmente comentado e aplaudido.