Bebê é encontrado engatinhando sozinho em rodovia de SC

Que perigo! Na manhã de domingo (28), um bebê foi encontrado engatinhando na SC-350, em Rio do Sul. Por volta das 11h, testemunhas encontraram a criança, de aproximadamente um ano e meio, sozinha na rodovia e acionaram a Polícia Militar.

Os policiais foram até a residência da criança, e encontraram a mãe do bebê dormindo em casa, Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Rio do Sul para as providências cabíveis e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar.

Fonte: Polícia Cívil