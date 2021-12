Polícia encontra corpo de jovem de 21 anos que desapareceu em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou no início desta tarde desta sexta-feira (3) que localizou o corpo de Amanda Albach, de 21 anos, enterrado na praia do Sol, em Laguna, no Sul. A informação foi repassada pelo delegado Bruno Fernandes, responsável pela investigação.

Três suspeitos de envolvimento no desaparecimento foram presos na quinta-feira (2) em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo Fernandes, o corpo da jovem foi localizado depois informações coletadas com a ajuda de um dos detidos.

A motivação do crime e detalhes sobre o caso não foram divulgados. A jovem estava desaparecida desde o dia 15 de novembro, após passar o feriado no litoral catarinense.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Operação Redenção, que localizou o corpo da jovem, contou com a ajuda de agentes da Diretoria de Investigação Criminal (DIC).

Amanda tinha uma filha de 2 anos e, sempre que viajava, falava com ela diariamente. A jovem veio até Santa Catarina com um casal de amigos para passar o feriado e não foi mais vista.

Com informações G1