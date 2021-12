Emoção no Reencontro de avó e neta no aeroporto de Florianópolis

Avó e neta passaram três anos sem se ver por causa da pandemia; avó chegou a cair no chão ao ser abraçada pela menina.

Um vídeo muito fofo circulou neste domingo, 5. Onde uma avô ao chegar após 3 anos sem ver neta no aeroporto de Florianópolis, foi pura emoção e felicidade o lindo, reencontro.

As protagonistas do vídeo curioso e emocionante são Neusa Marcineiro, a avó, de 60 anos; e Ágata Furlan Carvalho, a neta, de sete anos de idade(Foto: Karyne Furlan/Instagram).

Um vídeo fofo postado nos stories do Instagram chamou atenção neste domingo (5): o reencontro de avó e neta no aeroporto de Florianópolis, depois de três anos separadas pela pandemia. A menina passa pela porta de desembarque e corre na direção da avó – quando as duas se abraçam, a avó chega a cair no chão com a neta no colo. “Eu te amo, meu amor!”, exclama a avó, ainda abraçando a menina no chão.

Com informações NSC