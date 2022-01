Meteoro corta o céu em Cambará do sul véspera do Ano Novo

A passagem de um meteoro foi registrada pelo Observatório Espacial Heller & Jung em Cambará do Sul, na Serra, na madrugada de sexta-feira (31), véspera de Ano Novo.

As câmeras do observatório estão instaladas em Taquara e a passagem do meteoro, com menos de um segundo de duração, ocorreu por volta da 1h.

O registro foi possível devido a um novo sistema, instalado em dezembro de 2021, composto por duas câmeras capazes de registrar e monitorar a passagem e a queda de satélites e de lixo espacial no céu do RS.

Com o equipamento, foi possível acompanhar a entrada do meteoro na atmosfera, a cem quilômetros de altitude, até que se extinguisse.

