Voos são cancelados no aeroporto de Florianópolis após aumento de casos de Covid e influenza

O aeroporto internacional de Florianópolis, registrou ao menos dois voos nacionais, cancelados na manhã desta segunda-feira (10). O problema também ocorre em outros terminais de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, entre outros estados (veja lista mais abaixo).

Segundo a Latam, foram cancelados os voos com embarque na capital catarinense: LA3102 (Florianópolis-Congonhas) LA3102 (Florianópolis-Congonhas). Assim como o LA3103, que tinha como saída Congonhas e chegada em Florianópolis.

O problema ocorre em função do aumento de número de casos de Covid-19 e influenza, que tem atingido funcionários das companhias e afetado voos em diversas aéreas no Brasil.

Em nota, a companhia lamentou a situação, e pediu para que os clientes confiram o status do voo antes de se dirigir ao aeroporto.

Os clientes que tiveram o voo alterado poderão remarcar a viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem sem multa, segundo a Latam.

A Infraero informou que o fato causador dos cancelamentos e atrasos dos voos é de controle e conhecimento de cada empresa áerea.

A Azul disse que, por razões operacionais, alguns voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. No entanto, não informou os impactos nos terminais de Santa Catarina. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas de tripulantes e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e Covid-19.

