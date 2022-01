Caminhoneira de SC Aline Ouriques sofre acidente no Mato Grosso

Aline Ouriques é caminhoneira, mora na cidade de Tubarão, Santa Catarina, e administra uma empresa de transportes. Entre os caminhoneiros, é famosa por sua conta no Instagram que possui milhões seguidores. A caminhoneira youtuber Aline Ouriques sofreu um grave acidente na manhã dessa quinta-feira (13), entre os municípios de Porto Esperidião e Pontes E Lacerda, no Mato Grosso.

Segundo informações, a carreta que Aline conduzia, modelo Scania R450, colidiu na lateral de uma carreta-rodocaçamba que seguia no sentido contrário na BR-174.

Aline ficou presa às ferragens e foi socorrida a um hospital da região com fratura no braço e escoriações pelo corpo. Ainda segundo relatos, ela não corre risco de vida.

Em live realizada agora no instagram, 12h20, Lauren Borges, que viajava junto com a Aline, informou que sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.

Ainda segundo Lauren, o acidente ocorreu por conta de uma peça que se soltou de outro caminhão e atingiu o pneu do Scania, fazendo com que o mesmo estourasse. Com isso, Aline perdeu o controle da direção e colidiu na carreta que seguia no sentido contrário.

Segundo o sogro dela, Aline quebrou o braço, machucou bastante o rosto e vai ser operada a tarde. O marido dela vinha atrás no outro caminhão e não bateu .

Com informações Jornal Caminhoneiro