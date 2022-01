Embarcação vira em Laguna; acidente mobiliza bombeiros

Uma embarcação virou na tarde desta sexta-feira, dia 14, em Laguna. O naufrágio mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, que conta com apoio do Serviço Aeropolicial (Saer) nas buscas. Segundo informações atualizadas pelo Corpo de Bombeiros no fim desta tarde, o número de pessoas que estavam na embarcação eram seis, e não sete, como informado no primeiro momento.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Laguna confirmou duas mortes em um acidente com lancha no Canal da Barra, na tarde desta sexta-feira, dia 14. Uma pessoa está desaparecida e três foram resgatadas com vida.

As vítimas estavam na embarcação que virou, por volta das 15h. A área não é protegida por guarda-vidas. As pessoas resgatadas recebem atendimento na região do trapiche do bote e algumas precisaram passar por manobras de reanimação, segundo informações apuradas pelo Portal Sul Agora. Atuam na ocorrência equipes de socorro das forças de segurança.

Cominformações Engeplus