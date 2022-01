Milhões de besouros invadem cidade argentina em meio à onda de calor

Coincidindo com a chegada de uma onda de calor intensa à América do Sul, a cidade de Santa Isabel, em La Pampa, na Argentina, está sendo invadida por milhões de besouros da espécie Diloboderus abderus. Moradores registraram em fotos e vídeos a quantidade de insetos que, segundo a polícia, já estão danificando diversas instalações.

O delegado Omar Sabaidini, chefe da polícia de Santa Isabel, afirmou ao site Info Huella, que a invasão é impressionante. “Em alguns casos, (os besouros) danificaram telhados de edifícios. Na delegacia, danificaram o forro e, em um estabelecimento comercial, o teto. Em um posto de gasolina, cobriram os ralos”, contou.

Cristian Echegaray, vice-prefeito de Santa Isabel, explicou que foi necessário desligar a iluminação pública da cidade. “Eles (os besouros) estão por todas as partes. Em casas, em lojas. Já me reuni com o Conselho Deliberativo, Bombeiros Voluntários, Polícia e pessoal da Administração Provincial de Energia (APE) para discutir medidas. A primeira foi desligar a iluminação pública, já que esse inseto procura locais com iluminação”, disse.

Pertencentes à família Melolonthidae (Coleoptera), esses besouros cumprem parte de seu ciclo de vida como larvas enterradas no solo e, no verão, com temperaturas crescentes, os adultos vêm à superfície para iniciar seu ciclo reprodutivo e depois morrem

Com informações Uol