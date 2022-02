Jovem de 21 anos morre afogado durante banho de rio em SC

Corpo da vítima foi encontrado após 20 minutos de buscas em uma área com cerca de três metros e meio de profundidade.

Um homem de 21 anos morreu afogado enquanto tomava banho em um rio de Ituporanga, Vale do Itajaí, na sexta-feira (11). O corpo foi encontrado após 20 minutos de buscas em uma área com cerca de três metros e meio de profundidade.

Segundo os bombeiros, a vítima, identificada como Pedro Ralf Spiess, desapareceu na água enquanto estava no rio Itajaí do Sul na localidade de Salto Grande com um amigo.

O sepultamento do jovem está previsto para ocorrer neste sábado (12) no cemitério municipal da cidade.

O registro do afogamento ocorreu por volta das 16h. A testemunha que acompanhava Pedro disse que ele estava há cerca de meia hora submerso e indicou o ponto do rio onde a vítima foi vista pela última vez.

O Instituto Médico Legal fez a remoção para análise e a polícia esteve no local.

Com informações G1