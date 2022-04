Com foice adaptada, cidadão retira mato às margens da Serra do Rio do Rastro

Mais uma vez, um cidadão se mobilizou para intervir na situação das rodovias estaduais da região. Desta vez, em um trecho da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. O morador de Lauro Müller, Nilson Araújo, compartilha, em seu perfil no Facebook, seus cafés com amigos pelas encostas da serra. Ao constatar o descaso, arregaçou as mangas e, munido de uma ferramenta adaptada, interviu para que os matos não prejudicassem a experiência de quem passa pelo local.

“O local é antigo e frequentado por todos nós. Como sempre faço o meu café da tarde por lá, observei que estava tomado pelo mato. Logo achei que resolveria dar um jeito através de facão, mas não obtive êxito. Voltei no dia seguinte com a foice, mas o trabalho já estava realizado, faltando apenas tirar os matos mais altos na encosta, que tapavam a visão do cânion. Voltei outro dia então com uma foice com um bambu adaptado de três metros, aí sim limpando o trabalho onde a máquina não conseguiu cortar”, contou.

Buraco na SC-390

Na última semana, o Portal Sul in Foco divulgou um fato semelhante na SC-390, em Lauro Müller. A aproximadamente 300 metros do posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no distrito de Guatá, um morador local, incomodado com as más condições da pista e os transtornos causados por um buraco, tentou amenizar a situação.

Munido de ferramentas, no período noturno, provavelmente após sua jornada de trabalho, o homem tomou a iniciativa que deveria ser do Governo do Estado de Santa Catarina. O Sul in Foco não conseguiu identificar e manter contato com a pessoa que realizou o serviço. A imagem foi enviada ao portal por um internauta que passava pelo local no momento e flagrou o acontecimento inusitado.

Confira a paisagem obstruída pelo mato no local:

Agora confira o local após intervenção do cidadão lauromüllense:

