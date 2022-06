Engavetados na madrugada em avenida de Lages

O engavetamento juntou uma Amarok, um Uno e um Sandeiro, todos com danos materiais e sem vítimas com ferimentos graves, porém a condutora do Renault foi conduzida ao hospital.

A guarnição do ABTR-130 foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito na Avenida Presidente Vargas. Chegando no local constatou tratar-se de um engavetamento envolvendo três veículos; Veículo 1 – Amarok placas mercosul, conduzida por uma mulher de 44 anos, a qual nada sofreu e recusou atendimento.

Veículo 2 – Uno placas mercosul, conduzido por um homem de 31 anos, o qual encontrava-se no interior do veículo com ferimentos pela face, o mesmo recusou atendimento da guarnição e quis sair do veículo por conta própria e em seguida foi avaliado pela equipe da USB do SAMU, havia ainda no interior do veículo 2 uma feminina que também saiu do veículo por conta próprias e logo em seguida evadiu-se do local.

Veículo 3 – Sandero placas de Lages, conduzido por uma mulher de 46 anos, a qual encontrava-se no interior do veículo, consciente e confusa, a guranição do ABTR-130 com apoio da guarnição do ASU-481 realizou a retirada da mesma e posteriormente a guarnição do ASU-481 realizou a avaliação da vítima e a conduziu ao HNSP para avaliação médica.

Fonte: 5° Batalhão Bombeiros Militar

