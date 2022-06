Idoso é assassinado em asilo em SC

Primeiras informações indicam que o senhor foi morto por outro morador da casa durante uma briga.

Uma briga entre dois idosos em um asilo de Blumenau terminou em morte na manhã desta sexta-feira (3). As primeiras informações indicam que a vítima, de 73 anos, foi golpeada com um extintor de incêndio por outro interno da casa.

A possível motivação do crime está sendo apurada pela polícia. Por volta das 8h, a perícia estava no asilo particular localizado na Avenida Brasil, no bairro Ponta Aguda, para coletar provas do homicídio.

A Polícia Militar levou o idoso responsável pelo ataque, um homem de 64 anos, para a delegacia. A direção do asilo preferiu não se manifestar sobre o caso. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados até a publicação deste texto.