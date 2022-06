Susto: Caminhão de placas de SC é atingido por um trem no PR

Um vídeo mostra um caminhão com placas de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, sendo atingido por um trem em Morretes (PR). O acidente foi registrado nesta segunda-feira, 27. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A colisão aconteceu enquanto o caminhão cruzava uma linha férrea que seguia no sentido Curitiba, na passagem pela rodovia Miguel Bufara (PR-408). O acidente ocorreu por volta de 7h50.

O veículo foi arrastado por cerca de 200 metros. A empresa prestadora do serviço das cargas do trem esteve no local e a ferrovia foi liberada após o acidente. A rodovia ficou fechada por cerca de uma hora.