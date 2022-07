Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções na fábrica da Mormaii Bikes

Durante a noite desta quinta, dia 7 de julho, um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de empresa Mormaii Bikes que fica localizado na rua Pomerode, no bairro Salto Norte da cidade catarinense de Blumenau.

O incêndio que acontece na noite desta quinta está chamando atenção dos moradores da região por causa das proporções deste incêndio. Nos vídeos que estão circulando pelas redes sociais é possível ver vários moradores observando a estrutura sendo consumida pelas chamas.

A ocorrência foi registrada no Corpo de Bombeiros de Blumenau às 21h13 e desde então os membros da corporação estão no local na tentativa de controlar as chamas que pouco a pouco destrói toda a estrutura da fábrica.

Além dos bombeiros de Blumenal, algumas equipes de Indaial também se deslocaram para a cidade para ajudar no combate desta ocorrência.

Uma outra equipe da cidade de Indaial não pôde se deslocar para atuar no combate às chamas porque estão fazendo a segurança de uma emergência química que aconteceu na manhã desta quinta na BR-470, em Ilhota, onde um caminhão de combustível carregado com 12 mil litros de gasolina colidiu com um carro e tombou na pista.