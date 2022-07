Celular explode em rosto de agricultor

Um agricultor sofreu um acidente com um celular neste domingo (10), em Pedra Branca, interior do Ceará. Leandro Brasil Silva, de 28 anos, havia comprado o celular há três meses, e estava utilizando o aparelho quando explodiu. O acidente atingiu o rosto do jovem, especialmente na região do olho direito. Ele vai fazer exames para avaliar se há risco de perder o olho, segundo a irmã dele, Niviana Brasil Silva.

A família diz que Leandro havia comprado o celular há três meses, e que o aparelho não estava carregando no momento da explosão. Leandro estava com outros familiares em um sítio onde a mãe dele reside, quando o acidente aconteceu.

Niviana relatou que estava em outro cômodo da residência quando ouviu os gritos do agricultor. “O celular começou a inchar, e ele tentou tirar a ‘capinha’ para ver o que aconteceu, foi quando o celular explodiu no olho dele. Trouxemos ele às pressas para o hospital”, disse a agricultora.

“Ele gritava ‘meu olho estourou’, aí a gente perguntou o que tinha acontecido e ele contou. A gente viu o celular pegando fogo, mas quando tentamos chegar perto, o nosso olho começou a arder por conta da fumaça”, falou a irmã.

