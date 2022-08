Cidades de SP registram clarão misterioso no céu nesta madrugada

Pelo menos oito cidades do estado de SP, além da capital, tiveram registros de um intenso clarão no céu na madrugada desta quarta-feira (3). O fenômeno também foi visto em municípios do sul de Minas Gerais.

“Estamos fazendo a triangulação desse objeto. Nossa análise preliminar, ainda sujeita a refinamento, mostra que o objeto passou a mais ou menos 16 km/s, o que é perto de 60 mil km/h”, explicou o geógrafo e servidor público federal Sergio Mazzi, diretor presidente da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (BRAMON), em entrevista ao Olhar Digital. “Ele entrou a uma altitude de cerca de 107 km e explodiu quando estava perto de 70 km de altitude na atmosfera. Provavelmente, trata-se de um pequeno asteroide, com pouco mais de um metro e com origem na radiante 00691 ZCE Zeta Cetids. Mas, para dizer com certeza, vai depender de mais estudos”.

colunista Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA), membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e diretor técnico da BRAMON explica o que é a triangulação mencionada por Mazzi. “Basicamente, o nome já dá uma boa pista sobre o processo. Quando temos um triângulo, se tivermos as definições e os ângulos de dois pontos, conseguimos determinar o terceiro. Então, como a gente conhece a localização e a direção em que o objeto foi visto em pelo menos duas câmeras, a gente consegue calcular o terceiro ponto. Na prática, é um cálculo trigonométrico simples”.

Moradores dos municípios de Aguaí, Hortolândia, Rio Claro, Amparo, Pedreira, Campinas, Sorocaba, São João da Boa Vista e São Paulo disseram ter testemunhado o evento, que repercutiu nas redes sociais – obviamente, sem faltarem piadas a respeito, como é de praxe.

Mazzi explica o que pode ter ocasionado o clarão. “O objeto entrou na atmosfera e provocou uma onda de choque, que pode fragmentá-lo. O clarão visto nos vídeos vem dessa fragmentação”.

Agora, os especialistas estão tentando localizar onde os pedaços do objeto, que são chamados de meteoritos, podem ter caído. “A hipótese é de que possam ter atingido o solo na região de Campinas, já na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais”, disse Mazzi.

