Homem morre após ser atingido por árvore em Santa Catarina

Na tarde deste sábado, 6, um homem de 53 anos morreu após ser atingido por uma árvore na cidade de Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h na rua José Gomes Munhoz, em Campo Alegre. No local, a vítima apresentava afundamento no crânio e no rosto, sem sinais vitais.

Os bombeiros constataram o óbito da vítima. Ele estava efetuando o corte de uma árvore quando o acidente aconteceu.

A Polícia Militar foi acionada. Estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Científica. A vítima não foi identificada.