Meteoro explode no céu de Santa Catarina

Um meteoro explosivo foi registrado no céu de Santa Catarina na noite desta quarta-feira, 31. O fenômeno foi visto em diversas cidades do Norte Catarinense que não estavam com o céu encoberto.

O caso aconteceu por volta das 21h55 e aconteceu entre as nuvens, segundo o astrônomo Jocimar Justino, da Estação de Monitoramento de Meteoros de Monte Castelo, no Planalto Norte.

No vídeo registrado, é possível ver o meteoro explodindo no final da trajetória, que durou cerca de dois segundos. Uma análise preliminar, relata que a rocha espacial entrou na atmosfera em um ângulo de cerca de 50º.

O brilho se iniciou sobre o município de Caçador, em uma altitude de cerca de 90 km e explodiu pouco depois, a cerca de 72 km de altitude. A velocidade observada foi de cerca de 82 mil km/h.