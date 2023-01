Incêndio atinge hotel histórico de São Francisco de Paula

Um incêndio atingiu um hotel histórico de São Francisco de Paula, na Serra do Rio Grande do Sul, no fim da tarde desta segunda-feira (16). Os hóspedes foram retirados em segurança e ninguém ficou ferido.

O fogo teria iniciado por volta das 18h30 e parte do telhado do Hotel Cavalinho Branco foi consumido pelas chamas.

Segundo a direção do local, o fogo começou na caldeira a lenha. Até a última atualização desta reportagem, bombeiros ainda trabalhavam no combate às chamas.

O prédio do Hotel Cavalinho Branco tem 80 anos e fica próximo do Lago São Bernardo, cartão postal de São Francisco de Paula.

Com informações:G1