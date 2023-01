Celular explode dentro de clínica no PR

As imagens mostram uma jovem segurando o celular na sala de espera. De repente uma fumaça começa a sair do aparelho e as pessoas que estavam perto saem do local. A dona do celular joga ele no chão e sai correndo. Segundos depois, o aparelho explode. Um homem pega o extintor de incêndio e chuta o aparelho para fora da sala.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um celular explode dentro de uma clínica em Paranavaí, no noroeste do Paraná.

Segundo a clínica, ninguém se feriu, porém um idoso que estava no local precisou ser acompanhado até a saída.

O técnico em eletromecânica Hudison de Oliveira explica as possíveis causas da explosão.

“A bateria tem dois elementos químicos isolados. Em momento algum eles podem se encostar. Então qualquer choque mecânico pode ter acarretado um rompimento nesse isolante e fez com que os dois materiais se encostassem. Encostando um material com o outro tem uma reação química. Quando a ‘casca’ é rompida, acontece a chama”, afirma.

Ainda segundo o técnico, além dos choques mecânicos, como uma queda por exemplo, vários motivos que podem ocasionar esse rompimento, entre eles o mau uso do aparelho ou o uso de carregadores que não são recomendados para o celular.

“Cada bateria recebe um tipo de energia. A gente tem energia comum nas tomadas. O carregador muda a energia especificamente para aquela bateria. Se eu coloco um carregador diferente com certeza vai dar problema, porque aquela bateria não está preparada para aquele tipo de energia”, explica Hudison.

Para evitar acidentes mais graves em casos de incêndio, com o ocorrido na clínica em Paranavaí, o Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas evitem dormir próximos ao celular conectado na tomada.

“Na medida do possível colocar o celular mais distante de onde as pessoas estão dormindo, porque em caso de curto vai demorar para a pessoa verificar e acabar se queimando. Da mesma forma, em caso de incêndio, se não conseguir combater de uma forma segura, aciona o Corpo de Bombeiros imediatamente. Qualquer minuto pode ser decisivo na hora do atendimento”, afirma o bombeiro Victor Kamei.