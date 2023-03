Homem fica ferido após ser chifrado por touro em SC

Na noite de sábado (18), um homem de 52 anos ficou ferido após ser chifrado por um touro em Rio Negrinho, no Planalto Norte de Santa Catarina. O caso ocorreu na rua Carlos Maros, no bairro São Pedro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi localizada consciente e próxima de um barranco.

No entanto, apresentava dores no abdômen devido a um corte de aproximadamente 20 centímetros na região. Diante disso, os bombeiros fizeram um curativo no homem, que após foi levado ao Pronto Atendimento da cidade para avaliação médica.

Conforme a vítima, ele foi atacado por um touro da raça Holandesa.