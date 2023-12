Bebê de 4 meses é encontrado vivo na copa de uma árvore após ser levado por tornado nos EUA; milagre

Um bebê de 4 meses foi encontrado vivo na copa de uma árvore após ser levado por um tornado no Tennessee, nos Estados Unidos. O bebê, chamado Lord, estava dormindo em um berço quando o fênomeno destruiu o trailer onde morava com a família. Além do bebê, estavam no trailer seu irmão de um ano, a mãe e o pai. A mãe da criança, Sydney Moore, relatou para a TV local WSMV4 que o berço foi arremessado para o alto assim que o tornado atingiu o local, logo após o teto do trailer ser arrancando pelo vento. O pai se agarrou no berço para proteger o filho, mas acabou sendo levado.

A mãe se jogou sobre a outra criança quando as paredes desabaram. “Mal conseguia respirar”, disse a mãe, que contou que as paredes caíram sobre ela. Depois disso, ela e o namorado, que quebrou o ombro, começaram a procurar por Lord. Para alívio dos pais, Lord foi encontrado ainda no berço, em meio aos galhos entrelaçados, na copa de uma árvore caída. Ele tinha um pequeno corte na orelha e alguns arranhões pelo rosto. “Disseram-nos que ele parecia ter sido colocado suavemente na árvore. Como se um anjo o guiasse com segurança até aquele local.”, escreveu Caitlin, tia da criança.

Com informações de agências internacionais