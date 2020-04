Produtores de Maçã devem ficar atentos a golpistas se passando por funcionários da Fazenda

A AMAP, Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, informou na tarde desta quarta (01), que os Produtores de Maçã de São Joaquim e região devem ficar atentos a uma nova modalidade de golpe que andam aplicando nestes últimos dias.

De acordo com as informações, os golpistas se passam por funcionários da Secretaria da Fazenda Estadual e ligam para os produtores informando que a carga de maçãs, insumos agrícolas, maquinários ou qualquer outra coisa do gênero foi confiscada porque havia muitas multas em aberto.

O golpista então, pede algumas informações e avisa que vai consultar o sistema. Alguns segundos depois ele relata ao produtor que a multa ainda não havia sido inserida no sistema e que poderia liberar o caminhão caso o produtor faça um depósito sobre uma certa quantia de dinheiro.

Só que ninguém da Secretaria da Fazenda faz esse tipo de abordagem aos produtores, por isso é sempre bom ficar alerta para não cair em algum golpe e efetuar depósitos na conta de golpistas.