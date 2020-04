SENAFRUT é adiada para Novembro em São Joaquim

A comissão organizadora do Senafrut – Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado informou, atarvés de nota, que a 14a edição do evento, prevista para acontecer de 02 a 04 de junho de 2020 em São Joaquim (SC) foi adiada para o mês de Novembro devido a PANDEMIA do Coronavírus.

Veja a nota enviada pela Epagri:

Lamentamos muito ter que tomar essa decisão, causada por motivo de força maior, mas que visa zelar pela saúde e bem- estar de todos, bem como atender às diretrizes apresentadas pelos órgãos oficias de Saúde, que definem sobre suspensão de eventos de massa (grandes eventos), governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros com concentração próxima de pessoas, em razão da pandemia de infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19).

Nova data: entre 10 e 12 de novembro de 2020

Informamos que todas as inscrições confirmadas até o momento continuarão válidas e todos os trabalhos científicos recebidos continuarão em avaliação pela comissão científica e aptos a serem apresentados e publicados nos anais do evento. Comunicamos ainda que o prazo para submissão de novos trabalhos científicos e de inscrições nos valores estipulados também serão prorrogados. Mais informações poderão ser obtidas em breve na página do evento, redes sociais ou contato com a comissão organizadora.

Ciente da compreensão de todos os clientes, expositores, colaboradores, participantes e demais parceiros.

Agradecemos antecipadamente!

Comissão Organizadora do Senafrut 2020