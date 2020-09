Governo do Estado irá investir R$ 2 milhões para apoio da bananicultura

Foto: Divulgação / Epagri

A bananicultura foi um dos setores mais afetados pelos últimos efeitos climáticos que atingiram Santa Catarina, principalmente pelo ciclone no dia 30 de junho. Para apoiar a recuperação de pomares danificados, a Secretaria da Agricultura irá investir R$ 2 milhões em financiamentos, sem juros, para os produtores rurais.

O secretário adjunto de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto, explica que a bananicultura foi um dos setores mais castigados pelo ciclone bomba em Santa Catarina, principalmente nas regiões Norte e Sul. Os prejuízos passam de R$ 300 milhões somente nesta atividade.

“A Secretaria da Agricultura sabe que, nesse momento, a recuperação do bananal é muito importante, já que vários produtores perderam completamente a plantação e o ciclo da banana é muito longo. Para o produtor colher novamente ele pode esperar até 18 meses, que é um período muito longo para ficar sem renda. Estamos muito atentos a essa situação por isso a importância dessa nova linha de financiamento”, destaca.

Os produtores de banana, enquadrados no Pronaf, poderão acessar um financiamento de até R$ 10 mil por hectare de pomar implantando ou recuperado, limitados a R$ 20 mil por unidade familiar. O prazo para pagamento será de até cinco anos, sem juros.

Seguro Rural

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) aprovou também a inclusão da cultura da banana no projeto-piloto de subvenção ao prêmio do seguro rural para operações enquadradas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Neste projeto-piloto, os produtores com operações de crédito rural enquadrados no Pronaf podem acessar o seguro agrícola de julho a meados de setembro com subvenção de 60% para banana, maçã e uva. Os demais produtores, que não acessam ou não são enquadrados no Pronaf, podem também acessar o seguro agrícola com subvenção de 40% do prêmio nessas culturas.

Bananicultura em Santa Catarina

Santa Catarina é o quarto maior produtor de banana do Brasil e a produção tem origem em pequenas propriedades familiares. São cerca de 3,5 mil bananicultores e 29 mil hectares destinados ao cultivo da fruta.

A principal região produtora é o Norte catarinense, que responde por mais da metade da produção estadual, seguido do Vale do Itajaí e Sul.

Informações adicionais para imprensa: Ana Ceron

Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural

Email: imprensa@agricultura.sc.gov.br Fone: (48) 3664-4417/ 98843-4996

Site: www.agricultura.sc.gov.br