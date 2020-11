Carneiro hidráulico melhora fornecimento de água em propriedades de Curitibanos e Caçador

Em outubro mais duas propriedades rurais do Meio Oeste Catarinense passaram a contar com carneiro hidráulico, equipamento que promete melhorar o fornecimento de água para a família e para as atividades agropecuárias. Eles foram instalados na propriedade de Manoel Solano Júnior, município de Curitibanos, e na de Fabricio Susin, em Caçador, pelo extensionista social da Epagri de Frei Rogério, Elcio Pedrão.

O carneiro hidráulico é uma opção para as famílias rurais que precisam bombear a água morro acima. O equipamento é de baixo custo e não usa energia elétrica ou combustível. Ele foi adaptado pelo extensionista Élcio Pedrão, que criou um modelo que utiliza peças e conexões disponíveis em lojas de material de construção.

Na propriedade em Curitibanos o carneiro hidráulico de 1 polegada (32mm) foi o indicado pelo extensionista. “A água será bombeada para um reservatório e depois por gravidade vai para o gado, terneiros e ovelhas que estão em recuperação numa área reservada para isso. Vou aproveitar também para usar na obra da construção da casa da minha filha”, conta satisfeito o agricultor Manoel.

Nz propriedade de Manoel Solano Júnior, em Curitibanos, a água será bombeada para uso do animais

Em Caçador foi instalado de 1,5 polegada (50mm), onde a água bombeada será usada para oxigenar um tanque de peixes. Segundo o agricultor Fabricio, a propriedade tem uma vertente muito fraca e nesse período de estiagem não consegue manter o açude, necessitando de água extra.

“Fixar o pequeno produtor rural no campo, com qualidade de vida e renda é um dos objetivos do trabalho realizado pela Epagri. A disponibilidade e qualidade da água é, sem dúvida, um dos fatores que ajudam nessa missão da Empresa. Muitas propriedades são ricas em fontes, açudes e nascentes de água, mas localizadas num ponto mais baixo dificulta seu uso. Foi exatamente em cima dessa condição que o carneiro foi a solução. Com esses dois carneiros, somamos 10 instalações somente no período da pandemia de Covid-19. O trabalho não pode parar”, diz Élcio.

As instalações foram acompanhada pelos técnicos Fábio Granemann, em Curitibanos, e Carlos Roberto Teixeira e Edilson Brasil Moreira, em Caçador, o que vai facilitar o trabalho de monitoramento e manutenção futura dos equipamentos.

Veja passo a passo como fazer a montagem e a instalação do carneiro hidráulico modelo Epagri, que faz sucesso em todo o Brasil. Para mais informações envie e-mail para elcio@epagri.sc.gov.br

