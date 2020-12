5 de dezembro, Dia Mundial do Solo, é alerta para a importância de conservar esse recurso natural

Solo é um sistema vivo, formado da integração entre minerais, ar, água e organismos. Foto: banco de imagens Pexels

O dia 5 de dezembro tem por objetivo sensibilizar a sociedade para promover a consciência de que os solos são fundamentais para a sustentabilidade da vida na Terra. É urgente reconhecer o solo como um sistema vivo, formado da integração entre minerais, ar, água e organismos, e também primordial para o desenvolvimento agrícola, a estabilidade dos ecossistemas, a segurança alimentar e as pressões de uma população em crescimento mundial.

O solo é vital para o planeta e realiza funções responsáveis por produzir a alimentação humana e animal, conservar a biodiversidade e os ciclos naturais, reduzir o impacto das mudanças climáticas, gerar bioenergia, sustentar construções, proteger águas subterrâneas e superficiais como filtro e armazém, entre outras. Apesar de todas essas contribuições aos seres vivos, o solo não tem sido adequadamente tratado pelos humanos, os únicos capazes de, ao mesmo tempo, usá-lo e conservá-lo. O mau uso e a falta da conservação dos solos, a seca e as queimadas, continuam a representar sérios desafios locais e globais para promover a sustentabilidade.

O dia 5 de dezembro foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Dia Mundial do Solo através da Resolução n.º 68/232 de 20/12/2013. A base do documentos é formada pelos seguintes princípios: 1) Os solos são fundamentais para a sustentação da vida na Terra, pois constituem a base para o desenvolvimento agrícola, para as funções dos ecossistemas essenciais e segurança alimentar; 2) A sustentabilidade dos solos é fundamental para enfrentar as pressões de uma população em crescimento e, assim, a gestão sustentável pode contribuir para solos saudáveis para a segurança da produção de alimento a nível mundial e para os ecossistemas estáveis e sua utilização de forma sustentável; 3) A boa gestão dos solos têm importância econômica e social determinante para a biodiversidade, agricultura sustentável e segurança alimentar, erradicação da pobreza, capacitação das mulheres, combate às alterações climáticas, melhoria da disponibilidade de água, salientando que a desertificação, a degradação dos solos e a seca são desafios de dimensão mundial, que continuam a representar sérios entraves para o desenvolvimento sustentável de todos os países, em especial os países em desenvolvimento; 4) A necessidade urgente, em todos os níveis, de aumentar a consciencialização e promoção da sustentabilidade dos recursos limitados de solo, utilizando a melhor informação científica disponível e tomando como base todas as dimensões do desenvolvimento sustentável.

A importância do solo justifica plenamente a comemoração do Dia Mundial do Solo. Entretanto, é ainda mais importante o engajamento do poder público, da sociedade civil e principalmente dos cidadãos, para que adotem gestos para a conservação do solo e dos recursos naturais em suas ações diárias, o que poderia transformar a data numa comemoração constante, durante os 365 dias do ano.

*Clístenes Antônio Guadagnin, engenheiro-agrônomo, Agente de Extensão Rural da Epagri na Gerência Regional de São Miguel do Oeste, Líder do Programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Epagri no Extremo Oeste e Secretário Executivo do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, bacias contíguas e afluentes do Rio Peperi-guaçu. E-mail: guada@epagri.sc.gov.br

Fonte Epagri